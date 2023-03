Vacina bivalente está disponível em todas as unidades básicas de saúde

Em resposta ao Folha Regional na semana passada, a Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Adamantina informou que o projeto inicial da construção do prédio que abrigará a Câmara Municipal “já foi repassado para apreciação dos vereadores.”

O terreno reservado para a obra fica localizado na Rua Josefina Dall’Antônia Tiveron, as sedes do Tribunal de Contas e do CREA/SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo).

Inicialmente, a construção receberá o investimento de aproximadamente R$ 250.000,00 para a parte de infraestrutura. No entanto, segundo a Secretaria, o valor real da obra só será possível após a entrega completa dos projetos e orçamentos.

Um valor estimado pela Câmara para a obra é de R$ 2,1 milhões, o que possibilitaria construir 720 metros quadrados para abrigar salas ao setor administrativo, um plenário com capacidade de 120 pessoas nas sessões – muito superior ao que temos hoje onde cabem 35 pessoas – e também gabinetes individuais para até 11 vereadores.

“Após a apreciação pelos vereadores, o projeto será encaminhado para a abertura do processo licitatório”, informou o Planejamento.