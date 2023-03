Projeto inicial do prédio da Câmara é encaminhado para apreciação dos vereadores

A SELAR (Secretária Municipal de Esporte Lazer de Adamantina) com suas equipes Sub – 11 e 13, entraram em campo no sábado (11) no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo, pela segunda rodada da 1ª edição da Copa AMNAP de Futebol de Campo de Categorias Menores/ Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia.

As equipes Adamantinense coordenadas pelos treinadores Ricardo Andradina, Rafael Mortari e Lú Gimenes, teve os seus adversários as equipes estreantes do Projeto Renascer de Salmourão e fez o dever de casa conquistando ótimos resultado ao vencer os dois compromissos.

No primeiro, no Sub – 11, a SELAR venceu por 3 a 1, com os gols marcados através de Gabriel Teco, Breno e Luiz Miguel.

E no Sub- 13, venceu de goleada por 5 a 0, com os gols marcados por: Gabriel Batochi (2), Pedro Henrique, Miguel Casado e Henrique Souza.

– O time Sub- 13, da Selar Adamantina