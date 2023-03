Governador Tarcísio de Freitas deve visitar Adamantina no próximo sábado

Através das redes sociais o prefeito Márcio Cardim informou que esteve hoje (terça-feira) no Palácio dos Bandeirantes na capital paulista para confirmar a visita do governador do Estado Tarcisio de Freitas em Adamantina no próximo sábado, dia 18.

“Estive em reunião nesta terça-feira com o assessor da presidência do CREA-SP, Daniel Robles e o chefe de gabinete, Carlos Koji Takahashi no Palácio dos Bandeirantes para alinhar os detalhes da visita do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em Adamantina”, informou Marcio Cardim.

De acordo com o prefeito Márcio Cardim o governador Tarcísio de Freitas estará em Adamantina às 10h no Rotary Club.

Marcio Cardim além de prefeito de Adamantina é o atual presidente da AMNAP (Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista).