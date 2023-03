Prefeitura de Adamantina concede emissão certidão negativa gratuitamente

A Prefeitura de Adamantina abriu processo licitatório com o objetivo de conceder direito real de uso e subsequente doação, com encargos, de imóveis constantes do patrimônio municipal para fins industriais, comerciais e de serviços do Distrito Industrial Valentim Gatti, no Distrito Industrial Sr. Otávio Gavazzi e Distrito Industrial José Bocardi, nos termos da Lei Complementar nº416, de 15 de fevereiro de 2023.

A documentação e a proposta deverão ser apresentadas pelo proponente ou pessoa devidamente credenciada, no dia 12 de Abril de 2023 até às 08h45 e abertos a partir das 9h no Departamento de Licitações da Prefeitura de Adamantina situada no 3º andar do Paço Municipal.

O edital contendo os elementos indispensáveis para a elaboração das propostas, estará à disposição dos interessados em participar da presente licitação, a partir do dia 13 de março de 2023, das 07h30 às 11h e das 13h as 17h30, junto ao Departamento de Licitações e no site da Prefeitura Municipal. (www.adamantina.sp.gov.br).

Mais informações e dúvidas adicionais relativas ao contido no Edital poderão ser solicitadas junto ao Departamento de Licitações, pelo telefone (18) 3502-9010 ou 9045.