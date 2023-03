1ª Feira da Mulher Empreendedora neste sábado traz estrutura completa e programação diversificada

Marcando o ponto alto de um projeto que visa reunir, orientar, preparar e desenvolver o empreendedorismo feminino, a 1ª Feira da Mulher Empreendedora de Adamantina ocorre neste ´sábado (11) e promete atender todos os públicos com estrutura e programação bastante diversificada, tanto em produtos quanto em atrações.

Gastronomia, artesanato, vestuário, decoração, acessórios, papelaria, saúde e bem-estar são alguns dos segmentos que contarão com as empreendedoras comercializando os seus produtos durante a feira. Existem 100 empreendedoras confirmadas.

“Nossa ideia é oferecer oportunidades. A feira é um exemplo disso onde as empreendedoras terão a oportunidade de mostrar e comercializar seus produtos potencializando seu negócio e ganhando mais visibilidade.” Afirma a secretária de desenvolvimento econômico Luciana Pereira.

A feira contará com empreendedoras que comercializam produtos de marcas conhecidas como Natura, Mary Kay, Avon, entre outras. Contará também com empreendedoras com itens por elas produzidos como tapetes, toalhas, guardanapos, itens comestíveis, entre outros.

O evento, inédito e inovador, idealizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, estará instalada Estação Recreio e terá duração das 16h às 22h30.

A programação preparada para a Feira trará as seguintes apresentações: abrindo os shows, sobe ao palco Estilo Atrevido a partir das 16h; logo depois quando será realizada a apresentação cultural do Grupo Fujin Kai da ACREA; em seguida, vem o grupo de dança de salão do Fundo Social de Solidariedade com as idosas que integram o grupo de Capoterapia; na sequência, as meninas que participam do Projeto Capoeira do Bem farão uma Roda de Capoeira; a partir das 18h, a Orquestra de Viola Caipira sobe ao palco trazendo sucessos da música sertaneja; às 19h é a vez do grupo Los Kandangos marcar presença; e a Banda Sem Limites encerra a parte musical.

Ainda de acordo com os organizadores, o público presente poderá também desfrutar de uma completa praça de alimentação, com comidas e bebidas de estilos e sabores diversificados, assim como haverá brinquedos para as crianças.

A realização da 1ª Feira da Mulher Empreendedora pela Prefeitura de Adamantina, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conta com o apoio do Sicoob Nosso com as Clínicas Financeiras e da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista AEAANAP. Além da parceria das empreendedoras Bendita Frescura, Carolina Lott, Essencialle, GABE, Rafaela Baracat, Queijaria Monte Alegre e Talita Jo. Além do Sebrae Aqui, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Cultura e Turismo, Câmara Municipal, Fatec, Fundo Social de Solidariedade e OAB.