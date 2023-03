Idoso morre em acidente entre carro e caminhão na Raposo Tavares em Assis

“Brasil – drogas, corrupção, impunidade, violência, criminalidade, dengue e um povo subserviente, conivente, medroso e acomodado.” (Adelmar Marques Marinho)

Sérgio Barbosa (*)

Tudo indica que pelo andar do MOSQUITO, ou seja, aquele da DENGUE, ainda, com a PREVENÇÃO deixando a desejar em todas as áreas, pode-se registrar aquela máxima do passado, ou seja, OU O BRASIL ACABA COM A SAÚDA OU A SAÚVA ACABA COM O BRASIL…

Portanto, mais outra máxima dos PUBLICITÁRIOS/AS, a saber: NADA SE CRIA, TUDO SE COPIA…

Neste CENÁRIO PROVINCIANO atual, os NÚMEROS OFICIAIS estão além do esperado, todavia, são preocupantes em todos os sentidos quando se trata da DENGUE e ponto quase final…

Pra variar, o dito PODER PÚBLICO sob o comando do eterno PINÓQUIO e sua turma de ALOPRADOS/AS PROVINCIANOS/AS, continuam patinando no mesmo lugar de sempre, desta forma, MUDAM AS MOSCAS, MAS A M… É SEMPRE A MESMA…

Se bem que a COMUNIDADE local quase sempre mais complica do que colabora na área da PREVENÇÃO, tendo em vista os DESCUIDOS CASEIROS e assim por diante…

Entretanto, os ANOS PASSAM e os problemas voltam de um jeito ou de outro, haja vista que as LIÇÕES quase nunca são aprendidas pelos GOVERNOS em todas as esferas do PODER PÚBLICO…

Deste lado, ou seja, da PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, parece que tudo é mais do que complicado em nível COMUNITÁRIO, porém, não se pode deixar de lado que as tais MENTES MEDÍOCRES continuam circulando nos quatro cantos provincianos…

Por isso e mais aquilo, faz-se necessário estar em CONEXÃO permanente com a INFORMAÇÃO efetiva e eficaz sobre os FATOS relacionados com a DENGUE em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL (País do faz de conta) e LOCAL (Província do faz de conta)…

Todos/as temos a nossa PARCELA de responsabilidade no caso da DENGUE, haja vista que se trata de um PROBLEMA de SAÚDE PÚBLICA, assim, TODO CUIDADO É POUCO para todos os lados de um mesmo lado…

Lembre-se do outro TEMPO do TEMPO, nestes ocasos, prevalece um outro dito popular, a saber: SE VOCÊ PENSA QUE TÁ RUIM, PODE PIORAR…

Também, dizem que de LOUCO E MÉDICO, TODO MUNDO TEM UM POUCO e assim, caminha a humanidade provinciana, porém, não se sabe pra onde, ou melhor, até pode ser aquilo que nunca foi e nunca será…

(*) jornalista diplomado.

e-mail: [email protected]