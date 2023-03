Empresário José Romão é o novo presidente do Republicanos, partido do governador Tarcísio

Foi anunciada na tarde desta quinta-feira (9) a nova presidência do partido Republicanos, em Adamantina, mesma legenda do governador Tarcísio de Freitas. A direção local passa a ser do empresário José Romão, que deixa a presidência do Podemos na cidade.

Nomes que ocupavam legendas em outros partidos na cidade também passam a fazer parte da nova configuração local do Republicanos.

Conforme a nova nominata, a estrutura de direção local do partido fica com a seguinte composição:

Presidente: José Aparecido Romão da Silva

Vice-presidente: Antônio dos Santos (Toninho Sonobom)

Secretário geral: Mauro Jeferson Regiane Delgado (Maurinho Delgado)

Tesoureira: Maria Renata Belém Geraldo

A ida de Romão do Podemos ao Republicanos foi construída em consenso e não há ruptura. Os dois partidos devem estar juntos nas eleições municipais do ano que vem e atuam para ampliar as alianças locais

A nominata da nova diretoria do Republicanos, na cidade, foi abonada pessoalmente pelo coordenador regional do partido, Guilherme Piai, que cumpriu agenda na região e esteve na casa do empresário José Romão, em Adamantina.

Na estrutura do governo paulista, Piai é o presidente do ITESP (Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo). A presidência nacional do Republicanos é dirigida pelo deputado estadual por São Paulo, Marcos Pereira. Ele é o 1º vice-presidente da Câmara dos Deputados, em Brasília.

Ainda em Adamantina, Guilherme Piai esteve no Centro Universitário UniFAI, onde foi recebido pelo vice-reitor Prof. Dr. Wendel Cleber Soares, recém chegado de uma agenda cumprida em Brasília.

Antes, também em Adamantina, Piai almoçou com dirigentes e representantes da ADNAP (Associação Direita Nova Alta Paulista), de diferentes cidades da região.

Também participaram da agenda de Piai em Adamantina os vereadores Alcio Ikeda e Paulo Cervelheira.