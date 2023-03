Carro é lançado em direção a muro de restaurante após acidente

Um carro foi lançado contra o muro de um restaurante situado na quadra 30 da rua Antônio Alves, no Jardim Aeroporto, em Bauru, após uma colisão envolvendo outro veículo, na manhã desta sexta-feira (10). Duas pessoas foram socorridas ao Pronto-Socorro Central (PSC), mas sem gravidade, informou a Polícia Militar (PM). O estabelecimento comercial estava fechado no momento do acidente, que assustou trabalhadores da região.

De acordo com a corporação, um Volkswagen Voyage prata, que tinha como passageiro um homem de 87 anos, seguia pela Antônio Alves, enquanto o Hyundai HB20 preto descia o quarteirão 1 da rua Sebastião Lins. Por motivos a serem apurados, os automóveis bateram no cruzamento. Na sequência, o HB20 preto atingiu com força a parede do restaurante, que fica na esquina.

Ainda segundo os policiais, os airbags de ambos os automóveis foram acionados, protegendo os ocupantes. O idoso foi socorrido, sem lesões físicas aparentes, explicou a PM. Já a passageira do HB20 machucou um dos joelhos. Os veículos ficaram com a frente e a laterias destruídas.