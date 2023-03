Adamantina joga em casa pela COPA AMNAP categorias de base

Uma das mais tradicionais provas de ultramaratona do interior paulista foi realizada no último sábado (4), na região de Jales. A 6ª edição da ‘Corrida Grandes Lagos’ reuniu atletas de várias cidades do estado para o desafio de percorrerem 80 quilômetros entre Jales e Santa Clara d’ Oeste.

A competição contou com a participação de atletas profissionais de diversas cidades e estados, que disputaram premiações em várias modalidades. O destaque da categoria individual foi o adamantinense Marcelo Henrique Rocha, que trabalha como carteiro nos Correios de Adamantina, com o tempo de 6 horas, 09 minutos e 44 segundos.

Em segundo lugar ficou o atleta André de Matos Gouveia, da equipe Studio Evolução do Corpo, de Macaubal/SP, apenas quatro minutos após o adamantinense. Na terceira e quarta colocação, ficaram os atletas David Melo, também da equipe Mrocha Team seguido de perto pelo adamantinense Marcos Remedi, com apenas um milésimo de vantagem. Os melhores colocados foram premiados com valores em dinheiro, troféus e medalhas.

A PROVA

O Desafio Grandes Lagos 80K Highlander é uma prova que exige muito dos atletas, com um percurso desafiador em meio a paisagens naturais deslumbrantes. A prova teve largada na Praça Dr. Euphly Jalles, com percurso que passou por diversas cidades da região Noroeste, como Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, Três Fronteiras, Santa Rita d’Oeste e finalizou na cidade de Santa Clara d’Oeste.

Além disso, o evento é uma grande celebração do esporte, reunindo atletas e amantes do esporte de várias partes do país. O evento é organizado pela TNV Team Sports e conta com apoio da Prefeitura de Jales, por meio das secretarias municipais de Esportes e Juventude e de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo.

AGRADECIMENTO

Em suas redes sociais, Marcelo Rocha classificou a 80K Highlander como desafiadora, inspiradora e de muita aprendizagem. Ele aproveitou para agradecer a Mair Gama, um dos organizadores do evento e também parabenizar aos atletas.

“O companheirismo e empatia foi predominante. Parabéns à todos que se desafiaram em equipes e solo”, destacou o adamantinense que ainda agradeceu o suporte de sua equipe. “Seguimos focado nos próximos desafios!!!”.