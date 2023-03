Oficina de Fotos e Vídeos para Redes Sociais ensina empreendedoras a usarem os recursos digitais para divulgação dos produtos

O 14º Grupamento de Bombeiros, sediado em Presidente Prudente e com uma área de abrangência composta por 54 municípios e população estimada em cerca de 850 mil pessoas na região, promoveu nesta semana o 1° Campeonato de Resposta Operacional.

A atividade, primeira a ser realizada no IBC Centro de Eventos de Presidente Prudente, após sua reativação, contou com a participação de 120 profissionais de 20 estações da corporação de toda a região.

A competição visa o aprimoramento e aumento da agilidade dos bombeiros no atendimento das ocorrências de incêndio.

A equipe campeã da 1ª edição foi a estação de bombeiros de Santo Anastácio, seguida pela estação Louvandine, que fica no centro de Presidente Prudente, e da estação de Adamantina, na terceira colocação.

Todos os participantes receberam medalhas, mas somente a estação dos “anjos de resgate” anastacianos ficou com o troféu, que é itinerante. A cada campeonato as plaquinhas são trocadas com a equipe campeã, que fica com ele durante o ano todo.

De acordo com a corporação, por meio de sua Assessoria de Imprensa, o objetivo da ação é dar ênfase e verificar as técnicas assimiladas durante o treinamento de Resposta Operacional, visando melhorar a atuação, aprimorar e aumentar a agilidade dos bombeiros no atendimento das ocorrências de incêndio. Com isso, incentiva-se o efetivo operacional a treinar, difunde o conhecimento e coloca em prática as técnicas assimiladas durante o Treinamento de Resposta Operacional.

Com o intuito de otimizar o efetivo operacional através da conjugação de equipes, o programa que permitiu a aplicação de todos os procedimentos operacionais vigentes e das manobras táticas previstas nos manuais técnicos em vigor no Corpo de Bombeiros por guarnições reduzidas tem como premissas: soma dos esforços; eliminação do retrabalho; e padronização dos equipamentos das viaturas envolvidos.

No combate a incêndios, o programa proporcionou: a formação de uma frente de combate com a montagem de uma linha derivada (bomba armar); abastecimento de grande porte; ações de exploração e busca de vítimas de incêndio; saída para reabastecimento em válvulas (sistema pião) com apenas oito bombeiros, oriundos de duas equipes de socorro com três integrantes apoiadas por uma unidade de serviço de apoio de água com dois militares.

O evento contou com a presença da lutadora do UFC (Ultimate Fighting Championship), Ariane “Sorriso” Carnelossi, e seu treinador Hugo Gonçalves, que têm grande admiração pelos anjos sem asas.