Grande evento reúne policiais civis femininas no Dia Internacional da Mulher em Adamantina

Ainda em viagem a Brasília (DF), o reitor do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, e o vice-reitor da Instituição, Prof. Dr. Wendel Cleber Soares, cumpriram agenda nesta quarta-feira, 8, na Esplanada dos Ministérios, onde participaram de audiências com ministros de Estado e com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), que acumula o cargo de ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Pela manhã, os gestores da UniFAI participaram da primeira reunião administrativa da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem) de 2023, realizada na Sala dos Conselhos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação (MCTI).

À tarde, a audiência foi no Ministério da Educação (MEC) com o ministro Camilo Santana. Além do ministro, representaram o MEC na reunião a chefe da Assessoria do Gabinete, Janaína Farias, o assessor, Evânio Araújo, a secretária executiva, Izolda Cela, a secretária da Secretaria de Educação Superior (Sesu), Denise de Pires, e a secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), Helena Sampaio.

No fim da tarde os reitores da UniFAI se reuniram com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, na sede do MCTI. As reuniões nos ministérios tiveram como pauta a apresentação da Abruem aos ministros e suas equipes, bem como suas afiliadas. “O objetivo é estreitar laços e realizar ações de cooperação mútua”, destacou nota da Abruem.

Um encontro que não constava na agenda se deu no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) com o ministro e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

“Essas audiências foram muito produtivas porque, junto da Abruem, temos buscado políticas públicas para as autarquias municipais, entre elas a UniFAI. Certamente colheremos, em breve, muitos frutos que resultarão em parcerias e recursos para a melhoria da qualidade do ensino e da infraestrutura da nossa Instituição”, concluiu o reitor.