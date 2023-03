Com a temática “Empoderamento Feminino e Inteligência Emocional”, encerram as formações para as empreendedoras

Adamantina, 09 de março de 2023 – A Semana da Mulher Empreendedora continua. Na terça-feira (7), as participantes tiveram um encontro com a empreendedora Franciele Simionato da Queijaria Monte Alegre que contou sobre sua experiência.

Segundo ela, acreditar, sonhar, planejar, executar, corrigir e começar um novo ciclo é importante. “Até chegarmos aqui, mudamos de caminho até acertamos. Assim que precisa ser, pois agora vamos crescer e eu conseguirei abençoar outras pessoas”, assegura.

Depois, as empreendedoras tiveram a oportunidade de aprender a usar as redes sociais para divulgação dos seus produtos. A oficina foi ministrada por Kate Cidrão, do Sebrae, parceiro da Feira da Mulher Empreendedora.

Em sua apresentação, Kate trouxe algumas dicas simples, mas que fazem a diferença na hora de tirar uma foto ou fazer um vídeo. “A foto é o seu atendimento dentro das redes sociais, por isso aposte em como o produto pode ser utilizado”, ensina.

Além disso, ela apontou a importância de limpar a câmera antes mesmo de fazer a imagem que é algo simples, mas que as pessoas acabam esquecendo. “A criatividade é treinável, por isso aposte em usar o celular de ponta cabeça, o reflexo com um espelho, mude o ângulo e dê movimento, tudo isso faz diferença!”, pontua.

A programação para as mulheres continou na noite de ontem (8), com a importância da mentoria financeira com a Carol Lott, além da oportunidade de conhecer a história da empreendedora Tainá Samora, proprietária da Essencialle.

“Tenho certeza que esses momentos tem enriquecido as empreendedoras e com certeza vão trazer benefícios para o negócio delas”, afirma a secretária de Desenvolvimento Econômico, Luciana Pereira.

Programação da Semana da Mulher Empreendedora

Hoje (9), o encontro com as empreendedoras tratará sobre Empoderamento Feminino e Inteligência Emocional com a equipe do SEBRAE. Na oportunidade, Gabriela Cicotti, da GABE contará a sua experiência como empreendedora.

Haverá ainda o sorteio dos Sorteio dos Espaços, entrega da placa de identificação e adesivo do estacionamento.

Na sexta-feira (10), Grazi Coutinho, que é a idealizadora da Feira das Mulheres Empreendedoras de Campinas, estará em um encontro com as empreendedoras de Adamantina.

No sábado (11), acontece a Feira da Mulher Empreendedora de Adamantina das 16h às 22h30 na Estação Recreio.

Realização da Feira da Mulher Empreendedora

A realização da Feira da Mulher Empreendedora pela Prefeitura de Adamantina, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conta com o apoio do Sicoob Nosso com as Clínicas Financeiras e da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista AEAANAP.

Parceiros da Feira da Mulher Empreendedora

A Feira também conta com a parceria das empreendedoras Bendita Frescura, Carolina Lott, Essencialle, GABE, Rafaela Baracat, Queijaria Monte Alegre e Talita Jo. Além do Sebrae Aqui, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Cultura e Turismo, Câmara Municipal, Fatec, Fundo Social de Solidariedade e OAB.