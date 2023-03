Duas mulheres são presas com identidades falsas em Adamantina

A Polícia Civil de Adamantina, por meio de trabalho realizado pelas Delegacias especializadas de Investigações Gerais (DIG) e de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), prenderam na manhã desta última terça (7), duas mulheres na posse de cédulas de identidades falsificadas em Adamantina.



As suspeitas estavam de posse dos citados documentos no interior de uma agência bancária no Município, tentando efetuar a abertura de contas bancárias fazendo-se passar por outras pessoas.



Na ação foram apreendidos um veículo automotor e documentos utilizados pelas mulheres, sendo estes últimos encaminhados para perícia pela Polícia Científica. As investigadas foram indiciadas pela prática de uso de documento falso e organização criminosa, sendo presas e encaminhadas para Tupi Paulista.



A Polícia Civil orienta que qualquer cidadão ao de deparar com situações que indiquem falsidade ideológica deve procurar ajuda na Delegacia mais próxima, seja pessoalmente ou de forma anônima por meio do telefone 197. A ajuda da população é fundamental para a investigação e repressão a estes tipos de delitos.