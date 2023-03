Adamantinense Pedro Rinaldi reforça o elenco do Novorizontino

Na manhã de quarta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, foi realizada a primeira edição do ano do programa UniFAI-Social, com atendimentos gratuitos à população na Praça Élio Micheloni.

A ação, promovida pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) em parceria com a Prefeitura de Adamantina, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), contou com a participação de alunos dos cursos de Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Tecnologia em Estética e Cosmética.

Foram oferecidos serviços de teste de glicemia, aferição de pressão arterial, orientações nutricionais, alongamento, teste de flexibilidade, além de atividades recreacionais, maquiagem, dentre outras ações.

“O programa UniFAI-Social esteve muito presente em 2022 e estreia neste ano hoje, Dia Internacional da Mulher, um dia reflexivo sobre nosso papel, jornada e saúde. Conseguimos ganhar espaço no meio profissional, conquistamos cargos importantes e ainda somos as principais responsáveis pelos afazeres domésticos. Neste sentido, tudo que engloba a saúde e o bem-estar da mulher é de extrema importância. Além disso, os atendimentos possibilitam os alunos entrarem em contato com seus futuros pacientes, que são a população”, ressalta a pró-reitora de Extensão da UniFAI, Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Tóffoli.

A diretora da Escola Estadual Prof.ª Fleurides Cavallini Menechino, Tatiane Ayachi, levou cerca de 100 alunos para participarem da ação. “É uma oportunidade para eles saberem mais sobre os cursos que a UniFAI oferece e como se aplica tudo isso no dia a dia”, comenta.

A aluna do curso de Fisioterapia, Bruna Salamanca Alarcon, fala sobre a importância do contato com o público. “Esse é um dos principais diferenciais da instituição: nos permitir colocar em prática nossos conhecimentos, seja na Fisioclínica, seja em eventos como este. Atividades assim agregam muito na nossa vida acadêmica e na carreira, pois geram mais experiência”, pontua.