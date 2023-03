TOR Rodoviário apreende quase 100 kg de drogas em ônibus na SP-294

A perda do controle da direção, ocasionou um acidente sem vítimas na manhã desta terça-feira (7), em Adamantina.

O acidente foi registrado no cruzamento da Avenida Santo Antônio com a Rio Branco, esquina de uma empresa do ramo farmacêutico da Cidade Joia.

O carro invadiu a calçada e ficou preso entre a parede e o toten semafórico, atingindo ainda um poste que foi danificado.

Apesar do susto e de tratar-se de uma localização em que há o fluxo continuo de pessoas, não houve o registro de feridos nesta ocorrência.