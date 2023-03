Professor leva 11 pontos no rosto após ser agredido por pai de aluno

Um professor foi agredido por um pai de aluno ao tentar apartar uma briga generalizada que ocorreu na escola estadual Ernesto Monte, em Bauru. A vítima, o docente substituto Matheus Leodoro Versati, 28 anos, que ministra a disciplina de história na unidade, sofreu cortes na sobrancelha e pálpebra inferior direitas, que precisaram ser suturadas. Ao todo, foram 11 pontos.

A ocorrência foi registrada na última sexta-feira (3), quando alunos, que estavam em horário de aula, jogavam futebol dentro da escola. Por motivos a serem esclarecidos, houve uma desavença entre dois deles, um do primeiro e outro do terceiro ano do Ensino Médio.

Segundo Versati, o estudante mais velho teria acertado um soco no rosto do mais novo e, em seguida, pediu para que seus irmãos e amigos fossem até a unidade. “Quando este aluno do primeiro ano foi sair, estas pessoas o cercaram e quebraram o nariz dele. Foi quando eu segurei e tirei o estudante do terceiro de cima dele. Neste momento, o pai deste aluno mais velho, que também estava lá, me deu um soco no olho”, descreve.

Ainda de acordo com o professor, no meio da confusão, um policial militar, acionado até o local, teria sido derrubado. Um outro aluno do Ensino Médio também se feriu, mas com menor gravidade.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) informou que um boletim de ocorrência foi registrado e que um dos alunos e o professor foram atendidos em uma unidade hospitalar e liberados. Já o outro aluno permanece sob cuidados médicos. Versati, que está há um ano dando aulas no Ernesto Monte, deverá retornar às atividades ainda nesta semana já que, afastado, ficaria sem remuneração.

SEGUNDO CASO