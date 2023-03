Primeira parcela ou cota única do IPTU vence na quarta-feira

Os adamantinenses Izabela Rodrigues da Silva e Lucas Marcelino dos Santos, destaque nacionais do atletismo, começaram a temporada de competições com conquista de medalhas. Apesar de disputarem suas primeiras provas, ambos já demonstraram bons resultados, o que aumenta a expectativa por uma temporada repleta de boas marcas.

No sábado (25), a finalista olímpica Izabela Izabela Rodrigues da Silva, de 28 anos, que defende o Instituto Elisângela Maria Adriano (Iema-SP), de São Caetano do Sul, conquistou o título da 2ª Etapa do Circuito Paulista Open de Atletismo, promovida pela ela Federação Paulista de Atletismo (FPA), na Arena Olímpica – Centro de Excelência Esportiva de São Bernardo do Campo.

A medalha de ouro veio já no segundo lançamento do disco, quando a adamantinense atingiu a melhor da prova, com 57,65m. As atletas da Organização Funilense de Atletismo (Orcampi), Lidiane Milena Cansian, de 31 nos, e Esthefania Ribeiro da Costa, de 30 anos, completaram o pódio. Lidiane atingiu 51,58m e conquistou a prata, quenato Esthefania lançou o disco a 43,90m, ficando com o bronze.

Apesar de ser início de temporada e não ter começado como esperava, Izabela revelou ao Diário que está corrigindo alguns detalhes para evitar alguns erros e acertar na próxima competição, Troféu São Paulo, nos dias 11 e 12. “Primeira competição do ano, começando devagar mas é devagarinho que se chega mais longe!”, destacou a atleta que tem como meta para a temporada a classificação para as disputas do Mundial, Sul-americano e Pan-americano.

Já o adamantinense Lucas Marcelino (E.C. Pinheiros-SP) disputou o Golden Series Fly, em Bangkok, na Tailândia. Ao lado do prudentino Gabriel Boza (APA – Associação Prudentina de Atletismo), ele representou o Atletismo Paulista e brasileiro na prova do Salto em Distância, disputada no dia 25.

Ambos os brasileiros foram bem e conquistaram prata e bronze na competição, que é realizada fora dos estádios, em ruas, praças e shoppings, aproximando o público dos atletas.

Gabriel Boza saltou 7,81m conquistando o segundo lugar e Lucas Marcelino o bronze com o salto de 7,66m.

O torneio em Bangkok abriu a temporada de Lucas e o resultado foi satisfatório. “Foi a minha primeira competição da temporada, na verdade, o início deste primeiro trimestre de competições estava prevista para começar mais tarde, porque eu precisava polir alguns aspectos técnicos, mas como surgiu a oportunidade, resolvemos competir, acabou faltando um pouco de ritmo”, destacou em entrevista ao Diário.

“Foi o início que costumo fazer, é lógico que gostaria de saltar mais, porém a média técnica não foge dos inícios anteriores de temporada, e conforme vamos competindo e treinando vamos melhorando os resultados”, salientou o atleta que tem como principal objetivo para esse ano ter maior regularidade, para conseguir competições mais expressivas. “As competições alvo são o troféu Brasil, o GP, Sul Americano, Mundial Adulto e Pan”.

O treinador do atleta Lucas Marcelino do E.C. Pinheiros, Nélio Moura, destacou ter ficado satisfeito com a competição de Lucas. “Um dos objetivos era ter a maioria dos saltos válidos, e ele cumpriu. Ainda não achou a melhor distribuição da corrida, mas isso já era esperado pelo momento em que se encontra em sua preparação. Foi muito legal poder ver todos os saltos ao vivo, mesmo sem poder interagir com ele. A competição nos deu parâmetros importantes para seguir o trabalho”, comemora o professor.