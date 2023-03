Prefeitura de Adamantina abre inscrição para composição do Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos

Teve início na noite de ontem (6), a Semana da Mulher Empreendedora, uma iniciativa da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que visa levar conhecimento para as mulheres que estarão presentes na Feira da Mulher Empreendedora de Adamantina que acontece no sábado (11), a partir das 16h na Estação Recreio.

A abertura oficial contou com a presença do prefeito Márcio Cardim, das secretarias de Desenvolvimento Econômico, Luciana Pereira e de Assistência Social, Andreia Regina Ribeiro e das integrantes da Comissão Organizadora da Feira Rosemeire dos Santos Cunha – Secretaria de Cultura e Turismo – Casa Afro; Tânia Regina Corveloni da OAB Mulher; Denise Belloni Ferrari Furlan do CREA Mulher; Rafaela Ganacin Torturelo – SEBRAE Aqui Adamantina e Larissa Benito – FATEC Adamantina.

Na oportunidade, as participantes da Comissão Organizadora parabenizaram as mulheres que se dispuseram a participar da iniciativa da Prefeitura de Adamantina e reforçaram o quanto tem aprendido por fazerem parte da ação.

Por sua vez, o prefeito Márcio Cardim parabenizou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Luciana Pereira pela iniciativa e salientou que o Poder Executivo deve fazer ações como essa com o objetivo de fomentar a economia local.

Esteve presente ainda, Hamilton Manicardi diretor administrativo financeiro do parceiro Sicoob Nosso. Ele ressaltou que iniciativas como essas contarão sempre com o apoio da instituição e que eles estão à disposição das empreendedoras.

A abertura oficial ainda contou com uma apresentação para as empreendedoras de Sabrina Silva da Bendita Frescura. Na oportunidade, ela contou sobre a sua experiência como expositora em Campinas e trouxe dicas para as mulheres que participarão em Adamantina.

“Aproveitem a oportunidade, pois aqui, a Prefeitura de Adamantina, tem feito um trabalho incrível de apoiar, divulgar e disponibilizar todo o apoio para as empreendedoras”, assegura.

O primeiro dia de formação chegou ao fim com a apresentação de Rafaela Baracat, designer gráfico, também parceira. Ela apresentou as participantes a necessidade de uma identidade visual e as vantagens de fazer uso dela.

Programação da Semana da Mulher Empreendedora

As formações continuam hoje com: as mulheres terão um encontro com a apoiadora e empreendedora Franciele Simionato da Queijaria Monte Alegre e participarão de uma Oficina de Fotos e Vídeos para Redes Sociais do SEBRAE.

Na quarta-feira (8), as mulheres conhecerão a importância da mentoria financeira com a Carol Lott além da oportunidade de conhecer a história da empreendedora Tainá Samora, proprietária da Essencialle.

Na quinta-feira (9), o encontro com as empreendedoras tratará sobre Empoderamento Feminino e Inteligência Emocional com a equipe do SEBRAE. Na oportunidade, Gabriela Cicotti, da GABE contará a sua experiência como empreendedora.

Haverá ainda o sorteio dos Sorteio dos Espaços, entrega da placa de identificação e adesivo do estacionamento.

Na sexta-feira (10), Grazi Coutinho, que é a idealizadora da Feira das Mulheres Empreendedoras de Campinas, estará em um encontro com as empreendedoras de Adamantina.

No sábado (11), acontece a Feira da Mulher Empreendedora de Adamantina das 16h às 22h30 na Estação Recreio.

Realização da Feira da Mulher Empreendedora

A realização da Feira da Mulher Empreendedora pela Prefeitura de Adamantina, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conta com o apoio do Sicoob Nosso com as Clínicas Financeiras e da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista AEAANAP.

Parceiros da Feira da Mulher Empreendedora

A Feira também conta com a parceria das empreendedoras Bendita Frescura, Carolina Lott, Essencialle, GABE, Rafaela Baracat, Queijaria Monte Alegre e Talita Jo. Além do Sebrae Aqui, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Cultura e Turismo, Câmara Municipal, Fatec, Fundo Social de Solidariedade e OAB.