“O olhar masculino sobre a violência contra a mulher” será tema de evento no dia 9

Após sentença favorável espedida pela 3ª Vara da Comarca, a Prefeitura de Adamantina recebeu de volta o direito de uso da área onde está construída a sede social da Associação da Terceira Idade, que ficou conhecida como Clube do Ponteli, localizado atrás do Estádio Municipal.

De acordo com resposta da Procuradoria Jurídica do Município enviada ao Folha Regional na última quarta-feira (1º de março), “o imóvel por meio de ação judicial proposta voltou a integrar o patrimônio do município”, uma vez que havia sido doado pelo poder público à entidade através da Lei Complementar Nº 07, de 10 de dezembro de 1998.

A interrupção das atividades da Associação e a não utilização do espaço nos últimos anos, somados ao completo estado de abandono em que o local se encontra, justificam a decisão judicial.

A reportagem do FR também solicitou informações à Prefeitura com relação a que destino será dado e qual setor da administração municipal deverá utilizar o imóvel. Porém, a resposta dada foi que “no momento, está em fase de estudo a nova finalidade do espaço.”