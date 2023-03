Goleiro adamantinense estreia com vitória pelo Ceará contra o Atlético-MG

O jovem goleiro adamantinense César Augusto de Oliveira Prado fez sua estreia pelo Ceará no Campeonato Brasileiro Sub-20 na tarde de quarta-feira (1º). Em sua primeira partida na competição, o Ceará venceu o Atlético-MG por 2 a 1, em partida disputada na “Cidade Vozão”.

Em entrevista ao jornal Diário do Oeste, César destacou que o primeiro tempo da partida foi muito disputado, com ambas equipes tendo chances de gol. O Ceará investiu nos contra-ataques para povoar o campo adversário. Aos 34 do 1T, o atacante Fernando aproveitou a assistência de Daniel Mazerochi e complementou para dentro das redes, colocando o alvinegro em vantagem no placar.

Na volta do intervalo, a partida seguiu com o alvinegro pressionando o adversário. Aos 11 minutos, Pablo aumentou a vantagem com um golaço. Mas, aos 20 minutos da etapa complementar, a expulsão de um dos zagueiros fez com que o técnico Alison Henry promovesse algumas mudanças na equipe. A equipe adversária diminuiu o marcador ao final da partida com gol de Cadu.

“Com um jogador a menos, a gente teve que aguentar a pressão. Eles só fizeram gol no último lance do jogo”, destacou o adamantinense que já havia sido relacionado para partidas do Campeonato Brasileiro Sub-20 quando defendia o Bahia, mas não chegou a entrar em campo.

Com o resultado, o Vozão fatura os três primeiros pontos no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do elenco alvinegro será diante do Botafogo/RJ, fora de casa, dia 09, às 15 horas, no estádio CEFAT, em Niterói.

BRASILEIRO SUB-20

O Campeonato Brasileiro Sub-20 conta com a participação das 20 melhores equipes do Ranking Nacional de Clubes e será dividida em quatro fases.

Na primeira fase, as equipes foram divididas em dois grupos, onde jogarão em nove rodadas apenas em partidas de ida. Ao final, os quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final, disputadas em ida e volta para a definição dos semifinalistas. A partida final será disputada em partida única.

Presente do Grupo A, o Ceará terá como adversários na primeira fase as equipes do Atlético/MG, Botafogo/RJ, América/MG, Corinthians/SP, Flamengo/RJ, Cuiabá/MT, Fluminense/RJ, RB Bragantino/SP e Internacional/RS.