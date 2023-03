Acusado de matar pai e filho em Taubaté é preso enquanto tentava fugir

Logo após o crime, que matou pai e filho, pela Rua Pedro Loreno, no bairro Santa Tereza, em Taubaté, nesta segunda-feira (6) o suspeito deixou o local em um Civic Prata e após pesquisa no projeto radar constou que o carro passou por Guararema, sendo feito contato com o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) solicitando que o órgão informasse à rede da polícia rodoviária estadual e os respectivos batalhões.

No começo da madrugada, o policiamento rodoviário recebeu a informação de que o veículo com as mesmas características transitava pela Rodovia dos Bandeirantes (SP 348) no sentido São Paulo/Interior, e que estaria envolvido em um homicídio por Taubaté. As equipes ficaram de prontidão e iniciaram patrulhamento com vistas a prender o criminoso e visualizaram um veículo com as características informadas pelo Km 159 da Rodovia Anhanguera (SP 330).

De imediato, foi realizada a abordagem do automóvel prata, placas de Jacareí, conduzido por um homem da família do suspeito e que não tinha habilitação. No carro, além do motorista e do acusado estavam outro homem e duas mulheres. Após busca veicular e pessoal nos ocupantes, foram localizadas duas pistolas marca Taurus, calibre .380, inoxidadas, com a numeração suprimida e dois carregadores com 19 munições intactas.

Em consulta aos sistemas disponíveis e contato com o COPOM foi obtido informações sobre as características dos envolvidos no homicídio, sendo que o mesmo esta entre os passageiros do veículo. A ocorrência foi encaminhada à Central de Policia Judiciaria de Limeira. O suspeito deve ser transferido para Taubaté nas próximas horas.

CRIME

Discussão por causa de bicicleta motiva morte de pai e filho, inocentes, em Taubaté. O começo da noite desta segunda-feira (6), foi tensa pela rua Pedro Loreno, bairro Santa Teresa. No local, uma discussão, de idas e vindas, começou porque um parente das vítimas, que estava de carro, teria esbarrado em uma bicicleta e amassado o pneu da bike, quando for dar ré no carro.

A parte lesada, a mãe do garoto, teria ido ao local para tentar resolver a questão e saber a respeito do conserto, mas recebeu como resposta que o caso seria resolvido posteriormente.

Como não houve solução imediata, um homem voltou ao local dos acontecimentos e em busca do suspeito, descarregou a arma, e matou dois inocentes, pai, de 52 anos, e filho, de 20.

O jovem foi baleado com uma arma calibre .380, com tiros na perna direita, dois nas axilas direitas, um no pulso esquerdo, um no peito e um na cabeça. O pai morreu com um tiro na axila esquerda, um na perna direita e no rosto.

A pessoa que teria esbarrado na bicicleta ficou ilesa e prestou depoimento na delegacia. O caso foi registrado na delegacia da JK e será investigado pela polícia civil. Ninguém foi preso, mas a autoria é conhecida da polícia.