Secretaria de Assistência Social de Adamantina e equipamentos promovem diversas atividades durante a “Semana da Mulher”

Quarta-feira, 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Tendo em vista a importância da data, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Econômico e os equipamentos Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) promovem a “Semana da Mulher”.

As atividades tem início hoje com uma roda de conversa com a temática Autoestima. A ação acontece na Casa Afro e tem como público-alvo mulheres que moram no Jardim Adamantina e Primavera.

Na quarta-feira (8), será realizada uma palestra a partir das 8h, no Anfiteatro Fernando Paloni, com o tema “Empoderamento Feminino”, depoimentos de sucesso de empreendedoras e ação de cuidado e beleza.

Na sexta-feira (10), a roda de conversa com o tema Autoestima será realizada com as mulheres do Jardim Brasil na Estratégia de Saúde da Família. No sábado (11), a programação chega ao fim com a Feira da Mulher Empreendedora que acontece na Estação Recreio das 16h às 22h30.

Todas as ações da Semana da Mulher acontecem em parceria com a Secretaria de Saúde, Associação de Bairro do Jardim Adamantina e Jardim Primavera, OAB, Delegacia de Defesa da Mulher, UniFAI, Associação de Bairro do Jardim Brasil.