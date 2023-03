SALUTE FELICITÁ Soluções em medicina integrada é inaugurada em Adamantina

Cada vez mais completa, a Agroeste Tratores de Adamantina oferece aos clientes da Cidade Joia e região o serviço de guinchos leve e pesado.

Para cada necessidade, um veículo diferente. Seja no transporte de tratores, máquinas agrícolas ou implementos, ou mesmo de veículos dos mais diversos tipos e modelos.

A Agroeste Tratores atua em toda a região e também nos demais Estados do Brasil, garantindo a rapidez com a segurança que você precisa no transporte.

Seus profissionais são altamente capacitados e estão sempre prontos para melhor atender você.

Agroeste Tratores Adamantina – avenida Marechal Castelo Branco, 515, entrada da cidade. Telefone (18) 3521-3877.