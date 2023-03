Homem é preso pela Força Tática com 107 tijolos de maconha

A tenente-coronel Silvia Andréia Mantoani é a primeira mulher a assumir o comando do 10ª Batalhão de Polícia Militar do Interior, sediado em Piracicaba, em 47 anos de existência. A posse foi no dia 6 de fevereiro.

Nascida em Adamantina, a Silvia Mantoani já havia atuado na unidade de Piracicaba no período de 2019 a 2022, onde exerceu as funções de Coordenadora Operacional e Subcomandante.

Sílvia Mantoani, inspirou-se em seu pai, policial militar, para ingressar na Academia de Polícia Militar do Barro branco, aos 17 anos, em 5 de janeiro de 1993.

A adamantinense formou-se na Academia Militar em 13 de dezembro de 1996. É mestra e doutora em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública.

Atuou no 3º Batalhão de Polícia Feminina e no 9º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, ambos na zona norte da capital paulista. Na sequência, atuou no 42º Batalhão de Polícia Militar do Interior (Presidente Venceslau), 18º Batalhão de Polícia Militar do Interior (Presidente Prudente). No ano de 2022 por razão de sua promoção, assumiu o 24º Batalhão de Polícia Milita do Interior, sediado em São João da Boa Vista, retornando ao 10º BPM/I este ano.

Ao longo de sua carreira, ela atuou no serviço operacional, em mediações de conflitos fundiários, questões envolvendo presídios e crime organizado.