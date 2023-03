Dengue já atinge 648 positivos e 3 bairros têm maior número de casos e criadouros

As categorias de base Sub 11, Sub 12, e Sub 13 de Adamantina representando a SELAR – Secretaria de Esportes Lazer e Recreação, jogam neste sábado (4) a partir das 8h00, no Estádio Municipal Antônio Goulart contra as categorias da cidade de Flórida Paulista.

Cerca de 15 municípios divididos em dois grupos A e B participarão da competição denominada Copa AMNAP de Futebol de Campo categorias de base.

A competição foi dividida em dois grupos sendo:

GRUPO A: Projeto Renascer de Salmourão, Alto Sumaré de Tupã, Adamantina, Flórida Paulista, Tupã Atlético Clube, Bastos, Pacaembu

GRUPO B: Projeto Bom de Bola Bom na Escola, AITEC de Tupã, São João do Pau D’Alho, Osvaldo Cruz, Lucélia, Junqueirópolis, Inúbia Paulista, Rinópolis.

As equipes se enfrentam no sistema todos contra todos dentro de seus respectivos grupos classificando os quatro primeiros colocados de cada grupo para a fase de quartas de final.

O regulamento da competição prevê que somente atletas residentes e domiciliados podem participar da competição em seus respectivos municípios.