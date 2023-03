Prefeitura de Adamantina inicia imunização de grupos prioritários com vacina bivalente

Evento será realizado dia 11 de março das 16h às 22h30 na Estação Recreio de Adamantina

Plural. Assim pode ser classificada a Feira da Mulher Empreendedora de Adamantina que acontece no sábado, 11 de março, das 16h às 22h30 na Estação Recreio. A iniciativa é da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Gastronomia, artesanato, vestuário, decoração, acessórios, papelaria, saúde e bem-estar são alguns dos segmentos que contarão com as empreendedoras comercializando os seus produtos durante a feira.

“Nossa ideia é oferecer oportunidades. Esse é o foco da nossa secretaria. A feira é um exemplo disso onde as empreendedoras terão a oportunidade de mostrar e comercializar seus produtos potencializando seu negócio e ganhando mais visibilidade.” afirma Luciana Pereira, secretária de desenvolvimento econômico.

A feira contará com empreendedoras que comercializam produtos de marcas conhecidas como Natura, Mary Kay, Avon, entre outras. Contará também com empreendedoras com itens por elas produzidos como tapetes, toalhas, guardanapos, itens comestíveis, entre outros.

“As empreendedoras estão produzindo a todo vapor e a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está dando todo o apoio necessário para que esses negócios tenham a oportunidade de aparecer, conquistar clientes e prosperar. Acompanhe em nossas redes sociais. Elas estão arrasando.”, garante.

Como forma de apoiar o empreendedorismo local, será realizada uma Semana da Mulher Empreendedora com capacitações, mentorias e troca de experiências. “Tudo isso, para capacitar ainda mais as nossas mulheres. Prestigiem a feira da mulher empreendedora, onde além dos produtos, teremos também shows, apresentações culturais e atividades para as crianças”, finaliza.

A realização da Feira da Mulher Empreendedora pela Prefeitura de Adamantina, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conta com o apoio do Sicoob Nosso com as Clínicas Financeiras e da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista AEAANAP.

A Feira também conta com a parceria das empreendedoras da Bendita Frescura, Carolina Lott, Essencialle, GABE, Rafaela Baracat, Queijaria Monte Alegre e Talita Jo. Além do Sebrae Aqui, Secretaria de Assistência de Social, Secretaria de Cultura e Turismo, Câmara Municipal, Fatec, Fundo Social de Solidariedade e OAB.