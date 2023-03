Homem confronta a PM e morre baleado em Marília

“Um dia, um cara me chamou de mosquito da dengue, fiquei com raiva e piquei ele!” (Rodrigo Greco)

Sérgio Barbosa (*)

Pelo andar, ou melhor, os NÚMEROS sobre o cenário atual com a DENGUE, bem como, COVID e outros desencontros em terras PROVINCIANAS, pode-se esperar tudo e mais alguma coisa…

Torna-se lamentável as CONTRADIÇÕES patrocinadas pelo PODER PÚBLICO quanto a isto ou aquilo, como sempre, TUDO PODE SER e fica quase sempre o DITO PELO NÃO DITO…

Entretanto, TODOS/AS devem de um jeito ou de outro, dar a sua contribuição quanto a PREVENÇÃO, tendo em vista que o BEM SOCIAL deve estar acima deste ou daquele interesse político ou econômico…

Todavia, depois de 6 ANOS DE DESGOVERNOS, ou seja, 2 anos com o VAMPIRO que deu o GOLPE e depois, 4 anos com aquele COISO que era uma COISA; não se pode esperar muito desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA em tempo de PINÓQUIO…

Porém, a COMUNIDADE deve estar atenta as movimentações do PODER PÚBLICO com sua turma de ALOPRADOS/AS, haja vista que existem muitos interesses em nome disto ou daquilo…

Os NÚMEROS com infectados pela DENGUE continuam aumentando, ainda, a PANDEMIA não terminou de FATO e muito menos de DIREITO, desta forma, TODO CUIDADO É POUCO nos quatro cantos desta PROVÍNCIA…

Como escrevi, tais DESENCONTROS com a PREVENÇÃO acabam complicando o MEIO DE CAMPO na área da SAÚDE em todas as esferas, a saber: MUNICIPAL, ESTADUAL e FEDERAL…

Mesmo assim, o PODER PÚBLICO deve estar sempre em ESTADO DE ALERTA para uma aproximação com as necessidades da COMUNIDADE local, por isso, SE VOCÊ PENSA QUE TÁ RUIM, PODE PIORAR…

Neste contexto PLURAL de início de mais um ANO NOVO ANO, ainda, primeira semana do mês de MARÇO, espera-se que TODOS/AS possam de um jeito ou de outro, ainda, apesar dos pesares, darem a sua CONTRIBUIÇÃO quanto a PREVENÇÃO frente ao avanço da DENGUE e continuar com os CUIDADOS necessários com a COVID…

Porém, não se pode deixar de lado que o CENÁRIO ATUAL continua sendo PATROCINADO pelas eternas MENTES MEDÍOCRES dos/as PATRIOTÁRIOS/AS que continuam deste e do outro lado, bem como, comandados pela DESINFORMAÇÃO sobre tudo e todos/as…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

____________________________

(*) jornalista diplomado.

e-mail: [email protected]