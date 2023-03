Homem coloca caixão na porta do INSS em Piracicaba em protesto por perda de benefício: ‘alegam que estou falecido’

Uma mulher morreu após a colisão frontal entre um ônibus Mercedes Benz, com placas de Severínia e um veículo Toyota Etios HB, de cor preto, com placas de Ribeirão Preto, na manhã desta terça-feira, 28, em Barretos. O acidente aconteceu por volta das 5h15, próximo ao quilômetro 435, da Rodovia Brigadeiro Faria Lima-SP-326.

Conforme foi apurado, o veículo seguia no sentido Colômbia-Barretos, quando, por motivos ainda a serem apurados, houve a colisão com o ônibus que levava 18 trabalhadores rurais e estava no sentido contrário.

Com o impacto, a condutora Sandra Aparecida Petersen Luca Kabariti, de 59 anos, faleceu no local. A passageira Maria de Lourdes Armaroli da Frota, de 76 anos, que havia ficado presa às ferragens do veículo, precisou ser retirada e socorrida para o pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de Barretos, com ferimentos graves.

O motorista do ônibus, morador de Severínia, de 25 anos, relatou que conduzia o veículo com trabalhadores rurais de Severínia, com destino a uma fazenda da Cutrale, em Laranjeiras, quando, próximo da balança, chocou-se contra o carro que invadiu a pista contrária. Para a polícia, ele ainda informou que tentou evitar o acidente buzinando, porém, não conseguiu. A mulher que se feriu e que não corre risco de morte, disse que elas estavam em Frutal e iam no sentido a Ribeirão Preto, mas não se lembra do que aconteceu e que, possivelmente, cochilou no momento do acidente.

O motorista e o restante dos ocupantes do coletivo, não sofreram ferimentos. A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Sandra Petersen, que faleceu no acidente, estava na região, para prestar uma homenagem no local em que seu irmão, o ciclista Rafael Petersen, de 36 anos, morador de Frutal, faleceu há um ano. Ele faleceu após ser atropelado por um caminhão na MGC-455, no trevo de Pirajuba, no dia 27 de fevereiro do ano passado.