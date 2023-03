Vereadores pedem informações sobre serviços de manutenção de estradas rurais

Los Kandangos; Banda Sem Limites; Orquestra de Viola Caipira e Estilo Atrevido subirão ao palco na Estação Recreio das 16h às 22h30

Dia 11 de março das 16h às 22h30, Adamantina terá a Feira da Mulher Empreendedora na Estação Recreio. Mas, engana-se quem pensa que o evento é voltado apenas para as mulheres, afinal o que não faltam são atrações para pais, mães, filhos, avós, entre outros que forem até o espaço prestigiar e comprar os produtos que serão comercializados.

A realização da Feira da Mulher Empreendedora é da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas a Secretaria de Cultura e Turismo e o Fundo Social serão parceiros da ação por meio do espaço kids gratuito.

“Nas edições do Meu Bairro em Ação, distribuímos pipoca e algodão doce sem custo. Então, vamos repetir essa ação na feira. Sendo assim, a mãe pode vir tranquila, pois enquanto ela confere os produtos e compra, as crianças vão poder brincar gratuitamente”, convida Luciana.

Mas, as atrações do evento não param por aí! A expectativa de público para a Feira da Mulher Empreendedora é eclética, por isso as apresentações culturais atendem a todas as faixas etárias e estilos.

Durante o dia, subirão ao palco o Grupo de Coreografia do Fundo Social de Solidariedade de Adamantina, Grupo Fujin Kai da ACREA e a Capoeira das Meninas, que pertence ao Projeto Capoeira do Bem, desenvolvido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) com recursos do Imposto de Renda do Bem.

Ainda não acabou! A Feira da Mulher Empreendedora ainda terá shows que tem o objetivo de fazer reforçar o fato de Adamantina ser Município de Interesse Turístico com foco em negócios, pois ao mesmo tempo que atrai ainda fomenta a economia local. Vão subir ao palco: Los Kandangos; Banda Sem Limites; Orquestra de Viola Caipira e Estilo Atrevido.

“Teremos atrações que contemplam todos os estilos, pois queremos atingir o maior número de pessoas que venham, participar, aproveitar e, principalmente, comprem os produtos que as nossas empreendedoras estão empenhadas em trazer para a Feira”, finaliza.

A realização da Feira da Mulher Empreendedora conta com o apoio do Sicoob Nosso com as Clínicas Financeiras e da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista AEAANAP.

A Feira também conta com a parceria das empreendedoras: Bendita Frescura, Carolina Lott, Essencialle, GABE, Rafaela Baracat, Queijaria Monte Alegre e Talita Jo. Além do Sebrae Aqui, Secretaria de Assistência de Social, Secretaria de Cultura e Turismo, Câmara Municipal, Fatec, Fundo Social de Solidariedade e OAB.