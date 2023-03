Equipes de Adamantina na Copa Alta Paulista de Veteranos de Lucélia

Depois de grandes atuações no Campeonato Paulista Sub-20 e Copa São Paulo de Futebol Júnior defendendo a Associação Atlética Flamengo de Guarulhos, o goleiro adamantinense César Augusto de Oliveira Prado recebeu proposta de empréstimo para reforçar a equipe do Ceará Sporting Club na disputa da principal competição da categoria.

A equipe Sub-20 do “Vozão” se prepara para o início do campeonato na Cidade Vozão, em Itaitinga/CE. O alvinegro terá pela frente mais uma edição do Campeonato Brasileiro da categoria e o Campeonato Cearense.

Em entrevista ao jornal Diário, César revelou estar muito feliz com a nova oportunidade. Ele destacou que o elenco do Sub-20 é composto por atletas do Ceará e de diversos outros estados, tais como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e Sergipe.

“O Ceará tem a melhor categoria de base do nordeste e uma das 10 melhores do país. Neste ano, nosso objetivo é classificar para a próxima fase da competição e melhorar ainda mais a classificação da equipe nesse ranking”, destacou.

César revelou que chega à equipe como titular, mas que vai ter que trabalhar bastante para garantir sua vaga na equipe inicial das partidas e ajudar o “Vozão” na competição. “Tenho contrato de um ano com o Ceará e espero conseguir ajudar meus companheiros de equipe a chegarmos o mais longe possível em todas as competições que disputarmos”, sinalizou.

BRASILEIRO SUB-20

O Campeonato Brasileiro Sub-20 tem início previsto para o mês de março. A estreia do Ceará será em casa, às 15 horas do dia 1º, diante Atlético Mineiro.

O campeonato contará com a participação das 20 melhores equipes do Ranking Nacional de Clubes e será dividida em quatro fases. Na primeira fase, as equipes foram divididas em dois grupos, onde jogarão em nove rodadas apenas em partidas de ida. Ao final, os quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final, disputadas em ida e volta para a definição dos semifinalistas. A partida final será disputada em partida única.

Presente do Grupo A, o Ceará terá como adversários na primeira fase as equipes do Atlético/MG, Botafogo/RJ, América/MG, Corinthians/SP, Flamengo/RJ, Cuiabá/MT, Fluminense/RJ, RB Bragantino/SP e Internacional/RS.

A edição de 2023 marcará a 5ª participação do “Vozão”no certame nacional. Desde 2015, quando a competição passou a ser organizada pela CBF, o alvinegro é a equipe cearense que por mais vezes disputou o Campeonato Brasileiro da categoria.

BASE FORTE

Em levantamento produzido pelo portal Dabase.com, especializado no acompanhamento das notícias sobre o futebol de base no país, o Ceará, pela primeira vez, figura entre as 10 melhores equipes na recente atualização do ranking nacional e também como o único time do Nordeste no G-10.

Com 771 pontos, o Ceará ocupa 9º lugar no ranking, que leva em consideração todas as competições de base do país, disputadas do Sub-11 ao Sub-21. Com mais de 200 campeonatos contabilizados, o levantamento é baseado pelos estaduais, além de copas organizadas pelas federações, além do Campeonato Brasileiro e as demais competições nacionais e regionais.

Confira os jogos do “Vozão”na primeira fase da competição:

01/03 – (QUA) – 15h30 – Ceará x Atlético/MG

08/03 – (QUA) – 15h- Botafogo/RJ x Ceará

15/03 – (QUA) – 15h – América/MG x Ceará

22/03 – (QUA) – 15h – Ceará x Corinthians/SP

29/03 – (QUA) – 15h – Flamengo/RJ x Ceará

05/04 – (QUA) – 16h – Cuiabá/MT x Ceará

11/04 – Ceará x Fluminense/RJ

25/04 – Ceará x Bragantino/SP

02/05 – Internacional/RS x Ceará