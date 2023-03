CEVAP comemora 25 anos de amor e dedicação à saúde animal

Perto de completar os 30 anos de dedicação ao direito atuando como advogado, o adamantinense Siderley Godoy Júnior se destaca no segmento e conta com escritórios em Adamantina e também Três Lagoas no Mato Grosso do Sul.

Graduado pela Faculdade de Direito da Alta Paulista de Tupã, iniciou sua atividade profissional após a aprovação pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo em maio de 1994.

Sempre atento aos direitos e aos interesses de seus clientes em cada causa, dr. Siderley Godoy Júnior atua nas áreas de responsabilidade civil (contratual e extracontratual), contratos seguros e resseguros, planos de saúde, indenização por danos materiais e morais.

Siderley é ex-presidente da Comissão de Assuntos Jurídicos da Ordem dos Advogados do Brasil e atual membro da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, ambos os cargos desempenhados na Subseção de Adamantina.

Os escritórios estão localizados em Adamantina, na alameda Fernão Dias, 300 – telefones (18) 3522-5252 e (18) 99809-5353. Em Três Lagoas / MS, na avenida Capitão Olynto Macini, 580. Contato: (67) 3522-8789 e (67) 9686-0823.

Acesse o portal www.siderleygodoy.adv.br e saiba mais sobre o profissional.