Biblioteca de Adamantina é selecionada entre as 7 do Estado pelo SisEB

Entre as 53 bibliotecas públicas de todas as regiões do Estado de São Paulo inscritas em editais para sediar as capacitações presenciais do SisEB (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo), a Biblioteca Municipal “Jurema Citeli” de Adamantina ficou entre as sete selecionadas.

O Estado levou em consideração a localização geográfica do município em sua região; localização da biblioteca dentro do município (facilidade de acesso, segurança, etc.); participação das equipes das bibliotecas do município nas ações realizadas pelo SisEB e pela SP Leituras em 2022 (capacitações e Seminário Internacional Biblioteca Viva); e bibliotecas públicas municipais e estaduais vinculadas ao SisEB, com informações sobre a unidade atualizadas até o ano de 2022 na plataforma Bibliotecas Paulistas.



Para o secretário de cultura e turismo de Adamantina, Sérgio Vanderlei, a escolha da Biblioteca Pública “Jurema Citeli” mostra o quanto o município tem trabalhado com seriedade a cultura, tratando a mesma como política pública. “É uma grande satisfação receber este reconhecimento por parte do Estado”, disse.

Além de Adamantina, foram selecionadas as bibliotecas de Birigui, Franca, Marília, Pardinho, São Paulo e Votuporanga.