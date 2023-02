Praça Élio Micheloni será palco do UniFAI-Social no Dia Internacional da Mulher

A Prefeitura de Adamantina, através da Secretaria de Cultura e Turismo, divulga a agenda de eventos para março. São ações que abrangem diversas vertentes culturais.

A praça central “Élio Micheloni” volta a receber eventos de pequeno e médio portes. Denominado de Ensaio Aberto, na sexta-feira (dia 03), às 20 horas, a Orquestra de Viola Caipira se apresenta e recebe como convidada a dupla Carlinhos e Damião. Já na sexta-feira (dia 31), às 20 horas, a jazz band Los Kandangos faz apresentação com novidades ao público.

No mês da mulher a Secretaria de Cultura e Turismo é parceira na realização da 1ª. Feira da Mulher Empreendedora, que acontece no sábado, dia 11, na Estação Recreio. No palco principal apresentações de Estilo Atrevido, Los Kandangos, Orquestra de Viola Caipira e banda Sem Limites, além de danças típicas.

Outra novidade que terá início em março é a Caravana Cultural. Uma vez por mês a Secretaria de Cultura e Turismo irá nas escolas e entidades levando o ônibus com doação de livros, apresentações de músicos, escritores, contadores de história e diversas ações. O intuito é, além do entretenimento, divulgar as escolas de arte. A primeira a receber a Caravana Cultural é a Escola Estadual “Fleurides Cavallini Menechino”, na sexta-feira (dia 17), a partir das 13 horas.

Março também será marcado por apresentações teatrais. No sábado (dia 18), às 20 horas, acontece a encenação da comédia “A Noite das Mal Dormidas”, da Mênades e Sátiros Cia. de Teatro de Presidente Prudente. E no sábado (dia 25), a peça “Alice”, da Cia. Multiverso de Adamantina. Para ambas o público precisa retirar convites antecipados na Biblioteca Pública.

E perto de fechar o ms acontece no domingo (26), a partir das 16 horas, no Parque dos Pioneiros, o Domingo no Parque. Trata-se da versão 2023 do Meu Bairro em Ação, realizado no ano passado em diversos bairros do município. Agora, a ideia é centralizar as ações de brincadeiras, distribuição de pipoca e algodão doce e shows, uma vez por mês no Parque dos Pioneiros.

Para o secretário de cultura e turismo Sérgio Vanderlei, a administração municipal tem tratado cultura como política pública. “Ocupação dos espaços públicos e valorização dos nossos artistas e profissionais de eventos”, ressalta.