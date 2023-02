Homem é preso com mais de R$ 160 mil escondidos em motor de caminhonete em Guarantã

” Um sonho sonhado sozinho é um sonho. Um sonho sonhado junto é realidade” (Raul Seixas)

Sérgio Barbosa (*)

Neste cenário provinciano em meio aos desencontros de um picadeiro que está além do sentido “circense”, o denominado “Rei” que aprecia criar fatos e mais fatos para virar a notícia do dia mídia regional com a benção provincial…

Na área jornalística, existem diversas opções para isto e mais aquilo, ainda mais se este ou aquele lado dispões de profissionais, mesmo que sejam denominados de “meia-bocas”, porém, cada qual se vira como pode no mercado institucional…

Todos querem ser Rei para exercer o comando acima disto ou daquilo em terras provincianas, assim, dizem, “caminha a humanidade” por meio do “senso comum” patrocinados pelas ações mercadológicas…

Como não sou e nem quero ser amigo deste pseudo Rei, posso continuar levando as coisas para este ou aquele lado do poder institucional em tempo de pós-globalização midiática…

Na realidade, todos querem, porém, apenas, poucos conseguem ficar acima da mesmice de sempre na Província, portanto, é necessário estar em conexão com todos os lados de um mesmo lado…

Outro detalhe, a questão não é “o cachorro que mordeu o homem e sim, o homem que mordeu o cachorro”, desta forma, a denominada ou famigerada instituição continua criando condições para um olhar distante do contexto plural do mercado educacional…

Não se pode deixar de lado os custos operacionais entre investimento e benefício destas ou daquelas ações em prol do marketing institucional, haja vista o número ou retorno destas ações estratégicas em busca da consolidação da marca…

Além disto ou daquilo, o mercado está em ritmo cada vez mais profissional em todas as áreas, neste caso em meio aos ocasos e tendo como objetivo o fortalecimento da “marca institucional”, faz-se necessário envolver todos e todas para o mesmo objetivo…

Que este novo tempo institucional para o “Rei” do Olimpo e protegido pelas “paredes alvas” do conhecimento provinciano, possa estar usando e abusando do cetro para os desmandos de sempre ao lado dos seus vassalos…

________________________________

(*) Jornalista diplomado.

e-mail: [email protected]