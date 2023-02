Adamantina participará da Copa Amnap 2023 categorias de base que começa em março

Após concluir os trabalhos de recuperação da vicinal Dr. Plácido Rocha, a empresa TCL Tecnologia e Construções Ltda realizou novos reparos em trechos que apresentaram problemas acarretados pelas fortes chuvas registradas em janeiro.

O encarregado pelos trabalhos, Ruvaldo Guerra, destacou que desde o último dia 1º as equipes da TCL estão executando reparos em cerca de 20 pontos da rodovia. “Apesar de não termos mais essa obrigação, estamos cumprindo com o nosso dever para com que os usuários não fiquem descontentes”, destacou. Concluída no final do ano passado, a obra de revitalização da vicinal recebeu investimentos de R$ 17,8 milhões, feitos pelo Governo do Estado de São Paulo por meio do Plácido Rocha recebe melhorias em trechos danificados pela chuva Mesmo após ter concluído e entregue as obras de revitalização da estrada, equipes da TCL executam melhorias em 20 pontos com problemas programa Novas Estradas Vicinais.

Os trabalhos de reparo, inclusive com a retirada e reaplicação de massa asfáltica nos pontos mais danificados, compreenderam os 26,4 km da estrada pertencentes ao município de Adamantina, compreendidos entre o trevo “Euclides Ravazzi”, no quilômetro 596,6 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP 294) até a ponte sobre o Rio Aguapeí, divisa do município com Valparaíso.

Ruvaldo destacou ainda que a empresa não apenas executou as obras de acordo com os critérios estabelecidos pelo projeto técnico, mas realizou trabalhos complementares em alguns pontos.

Ele destacou, no entanto, que a estrada possui muitos pontos com nascentes e que recebe tráfego muito intenso de veículos pesados, o que pode gerar novas deteriorações do piso asfáltico.

Em outubro do ano passado, o portal de notícias Siga Mais identificou 49 pontos com buracos na pista, após percorrer os 26,4 quilômetros contemplados com as melhorias.

A empresa está realizando Operação Siga e Pare nos trechos que estão em obras. Em razão disso, o encarregado faz um alerta aos motoristas para a necessidade de redução da velocidade em todo o percurso da vicinal, especialmente nos locais onde há atuação dos profissionais.