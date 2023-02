Adamantina ganha “Bombeiros Kids”

Após veiculação na edição anterior (11 de fevereiro) da matéria com o posicionamento da Prefeitura de Adamantina sobre a mudança da finalidade do recurso de R$ 350 mil destinado pelo Governo do Estado junto à Secretaria Estadual de Habitação por meio do PEM (Programa Especial de Melhorias), o vereador Alcio Ikeda Júnior (PODE) procurou o Folha Regional e se colocou no direito de dar a sua versão a respeito do assunto, porque, segundo ele, a conquista foi da Bancada do Podemos na Câmara Municipal com a proposta inicial de implantar o Projeto Areninhas no Campo do Marroco, na Vila Joaquina.

Ao explicar sobre o novo objeto do recurso, na quinta-feira (8), a Prefeitura destacou que “o objetivo é executar intervenções em empreendimentos habitacionais de interesse social, portanto a Vila Joaquina onde está localizado o Campo do Marroco não se enquadra nas especificações do programa.”

O vereador então, reproduzindo a fala na Tribuna da Câmara durante a sessão da última segunda-feira (13), recordou terem recebido o projeto da secretaria Municipal de Esportes e encaminhado para a Secretaria Estadual de habitação, o que resultou nos R$ 350 mil junto ao PEM.

“No dia 17 de junho de 2022 o recurso foi publicado no Diário Oficial do estado como equipamento social ou infraestrutura. No dia 18 de abril de 2022 recebi mensagens de servidor da Secretaria de Habitação confirmando que o recurso poderia, sim, ser utilizado no Campo do Marroco. Curiosamente, neste mesmo dia, esse mesmo funcionário enviou mensagem pra mim dizendo que o prefeito ligou na Secretaria de Habitação porque a Bancada do Podemos havia conquistado o recurso”, disse Alcio. “A gente estranha um pouco. Porque de abril pra cá, nós, do Podemos, não fomos chamados nenhuma vez para falar desse assunto. Nós anunciamos, com responsabilidade, porque saiu no Diário Oficial do Estado e o agora deputado federal Fernando Marangoni postou vídeo nas suas redes sociais falando do Areninhas. E o que aconteceu de lá pra cá? Houve mudança no objeto, simplesmente não pôde do nada? Então, quando nós divulgamos a Prefeitura não falou que não podia. O que aconteceu? Teve uma mudança, prejudicando o Campo do Marroco”, completou.

De acordo com informação do Departamento de Convênios da Prefeitura, o valor recebido será investido em obras de melhorias asfálticas no Conjunto Habitacional Governador Mário Covas Júnior. “O então Areninhas, que atualmente é denominado Projeto Arena Esportiva, é um programa da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo voltado para a construção de quadra e campo de futebol Society”.