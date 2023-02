Homem é preso com meio quilo de cocaína em Adamantina

Assim que estacionaram o veículo, o suspeito de agredir a companheira “veio correndo em direção à viatura, parando cerca de três metros do capô do veículo, ocultando a mão direita”. Ainda segundo a polícia, os agentes ordenaram que ele levantasse as mãos, no entanto, o homem se recusou.

O rapaz, então, foi em direção a um dos policiais e, neste momento, constataram que ele segurava uma faca. Mais uma vez, de acordo com a corporação, os agentes deram ordem para ele soltar a arma branca, porém, a solicitação não foi acatada pelo homem.



Diante dos fatos, “não restando alternativa para cessar a iminente agressão, o policial sacou sua pistola e desferiu dois disparos na direção do agressor”. O suspeito desviou e continuou correndo, mas caiu próximo ao portão.

Quando se aproximaram do homem, os policiais verificaram que ele ainda respirava, por isso, tiraram a faca da mão dele e acionaram o resgate. No entanto, assim que chegou, o médico constatou que ele havia morrido.

À polícia, um vizinho informou que ouviu gritos vindos da casa ao lado e escutou o homem dizer “vou matar a polícia”, confirmando a versão dos fatos apresentados pelos agentes.

A faca foi apreendida.

‘Legítima defesa’

Autoridades policiais se deslocaram até o local para averiguação do ocorrido. A Polícia Científica também foi acionada para realizar a perícia.

A arma de fogo do policial foi apreendida, bem como os cartuchos remanescentes do carregador, e também passará por perícia.