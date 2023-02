Morre rapaz que fugia da polícia e bateu moto em ônibus em Birigui

Ao se aproximar da avenida 9 de Julho, ele entrou na contramão e bateu violentamente na lateral de um ônibus que seguia de Andradina para Rio Preto. Com o impacto da batida, o motoqueiro foi arremessado na calçada, seu capacete saiu e ele bateu a cabeça na via com muita violência. Uma viatura do Corpo de Bombeiros o socorreu até o Pronto Socorro mas usa morte foi decretada por volta das 20h30.

Segundo a Polícia Militar de Birigui, o Parque das Árvores é conhecido por ser frequentado por jovens da cidade e região para a prática de empinar motos. João Lucas, segundo a PM, pilotava uma moto XR 300 e seu corpo foi encaminhado para o IML por se tratar de morte violenta para a realização do exame necroscópico