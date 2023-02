Homem morre em grave acidente

Na data de ontem (15) por volta das 09h12min durante patrulhamento pelo Bairro Jardim Brasil, a equipe da Polícia Militar avistou o indiciado (homem 32 anos) transitando a pé pela Rua Bahia, próximo ao campo de futebol, e este ao notar a presença da viatura, mudou de direção, retornando até a esquina com a Rua Minas Gerais, onde foi visualizado o indiciado dispensar algo.



Na esquina, foi constatado que se tratava de duas porções contendo uma substância idêntica a droga maconha e um contendo uma substância análoga a droga crack.



O indiciado, percebendo que os policiais haviam localizado o que tinha dispensado, correu para o centro do campo.



Com o apoio de outras equipes policiais, foi tentada a abordagem, porém o indiciado se evadiu correndo e após acompanhamento, foi localizado e abordado no interior de uma residência debaixo de um colchão, no quarto.



Submetido a busca pessoal, foi encontrada em seu poder, uma porção, contendo a droga crack, idêntica a dispensada no início da ocorrência, um aparelho celular e R$ 199,00 em notas diversas.



Dado voz de prisão, por infringir o artigo 33 da Lei de Drogas n°. 11.343/06, sendo apreendido as drogas, celular e dinheiro, encaminhando o indiciado a cadeia pública local, onde aguardará a audiência de custódia.