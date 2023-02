Saiba o que abre e fecha no feriado de carnaval

O Parque dos Pioneiros já começa a receber a estrutura para o Carnaval Cultural em Adamantina. A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, prepara uma programação especial para quem gosta de curtir o carnaval.

O Carnaval Cultura terá início no sábado (18) a partir das 17h no Parque dos Pioneiros e segue até a terça-feira (21).

De acordo com a programação, no sábado (18) e na segunda (20), o grupo de pagode Vamo Envolver sobe ao palco. A apresentação começa às 17h e segue até às 19h30. Ao término do show de pagode, a festa continua com Los Kandangos até às 20h15. Encerra a programação no sábado e na segunda, Unidos do Samba.

Já no domingo (19) e na terça-feira (21), o show será realizado pela Comunidade Samba na Veia das 17h até às 19h30. Los Kandangos voltam ao palco e para fechar as noites, a Unidos do Samba traz sucessos até às 22h30.

Após os shows no Parque dos Pioneiros, o “Trem da Folia” percorrerá até 00h30 todos os bares da cidade com o objetivo de movimentar a cidade.