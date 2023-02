Homem é resgatado após cair em silo de amendoim e ficar com as pernas presas em Tupã

“Um dia, um cara me chamou de mosquito da dengue, fiquei com raiva e piquei ele!” (Rodrigo Greco/eu)

Sérgio Barbosa (*)

Pelo andar da CARRUAGEM (sic), ou seja, da DENGUE em terras PROVINCIANAS, tudo pode acontecer sem mais e com muito menos para todos os lados desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Como sempre, isso é, desde o outro TEMPO DO TEMPO, o dito PODER PÚBLICO continua o mesmo com suas AÇÕES DESORDENADAS, ainda, deve ser HERANÇA do finado DESGOVERNO BOZZONARO com seus COISOS com COISAS…

Entretanto, a COMUNIDADE PROVINCIANA, também, tem o COMPROMISSO de colaborar com a PREVENÇÃO DA DENGUE por meio das ORIENTAÇÕES das respectivas SECRETARIAS envolvidas nestas AÇÕES ESPECÍFICAS…

Porém, deve-se considerar que o PODER PÚBLICO desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, continua o mesmo desde a PRIMEIRA GESTÃO do PINÓQUIO PROVINCIANO com sua turma de ALOPRADOS/AS…

Desta forma, tudo fica mais do que complicado para todos os lados de um mesmo lado, tendo em vista que os DESENCONTROS patrocinados pela EQUIPE DE APOIO nestas AÇÕES relacionadas com a DENGUE, estão sempre de acordo com as ORIENTAÇÕES desta ou daquela SECRETARIA, todavia, além do PINÓQUIO, existem aqueles/as que apenas querem sair pela PORTA DOS FUNDOS,,,

O cenário é mais do que complicado para a PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, haja vista que os NÚMEROS DE CASOS divulgados pelo PODER PÚBLICO estão aumentando, além disto ou daquilo, quase sempre tais DADOS OFICIAIS nunca representam a REALIDADE nestes ocasos de um talvez e ponto quase final…

Portanto, cada qual deve saber como sair por aqui ou por ali, isso é, quando a DENGUE, bem como, não se pode esquecer da COVID que continua circulando nos quatro cantos desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, considerando que muitos/as não voltaram para as DOSES DE REFORÇOS que estavam previstas…

Ainda, tudo indica que muita ÁGUA (sic), ainda, vai PASSAR POR DEBAIXO DESTA PONTE, ou seja, pelo DITO que nunca quer calar, a saber: SE VOCÊ PENSA QUE TÁ RUIM, PODE PIORAR…

Isso remonta ao outro tempo do tempo, neste caso em especial, pode ser na primeira CAMPANHA ELEITORAL do PINÓQUIO PROVINCIANO com suas PROMESSAS que se perderam no SILÊNCIO do GEPETO…

Mas, com tal CENÁRIO PROVINCIANO, pelo menos, este articulista pode registrar os seguintes recados para todos/as os/as PROVINCIANOS/AS, a saber: EU AVISEI… PINÓQUIO PROVINCIANO…

QUEM SOBREVIVER, VAI SABER…

(*) jornalista diplomado.

e-mail: [email protected]