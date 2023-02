Recurso de R$ 350 mil destinado pelo Estado não pode ser usado no Marroco, afirma Prefeitura

Durante a primeira sessão ordinária de 2023 realizada na noite de segunda-feira (6) pela Câmara Municipal, o vereador Alcio Ikeda Júnior (PODE) questionou suposta mudança pelo Poder Executivo do destino do recurso estadual de R$ 350 mil, segundo ele conquistado pela Bancada do Podemos, cuja proposta inicial era a implantação do Projeto Areninhas no Campo do Marroco, na Vila Joaquina.

A reportagem do Folha Regional então entrou em contato com a Assessoria da Prefeitura para obter informações sobre o assunto. E na resposta enviada na última quarta-feira (8) o Departamento de Convênios declarou que o PEM (Programa Especial de Melhorias), que liberou o referido valor ao Município, trata-se de um programa da Secretaria de Habitação. “O objetivo é executar intervenções em empreendimentos habitacionais de interesse social, portanto a Vila Joaquina onde está localizado o Campo do Marroco não se enquadra nas especificações do programa”.

O setor fez questão de esclarecer ainda que “não houve destinação de recursos do estado ao município para implantação do Projeto Areninhas.” E informou que “o valor recebido por meio do PEM será investido em obras de melhorias asfálticas no Conjunto Habitacional Governador Mário Covas Júnior.”

O então Areninhas, que atualmente é denominado Projeto Arena Esportiva, é um programa da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo voltado para a construção de quadra e campo de futebol society. Sendo assim, não contempla repasse de recursos financeiros, porque o próprio Estado fica responsável pela implantação do equipamento, enquanto cabe ao município como contrapartida somente a construção das bases.

“A Prefeitura de Adamantina solicitou junto a Secretaria Estadual de Esporte a implantação do Projeto Areninhas no município desde o ano de 2021, porém o município aguarda resposta positiva”, finalizou o posicionamento executivo.