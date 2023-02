Educação abre 53 vagas para agente escolar na região da Diretoria de Ensino de Adamantina

Adamantina terá no dia 11 de março, das 16h às 22h30 na Estação Recreio, a Feira da Mulher Empreendedora. A iniciativa é da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. 100 mulheres efetivaram a sua participação por meio da assinatura do Termo de Adesão.

As participantes vão comercializar produtos de diferentes segmentos como: gastronomia, artesanato, vestuário, decoração, acessórios, papelaria, saúde e bem-estar, entre outros.

Além disso, durante a feira serão realizadas apresentações culturais apenas com mulheres com o Grupo de Coreografia do Fundo Social de Solidariedade de Adamantina, o Grupo Fujin Kai da ACREA e a Capoeira das Meninas, vinculada ao Projeto Capoeira do Bem.

A programação ainda vai trazer shows com Los Kandangos, Banda Sem Limites, Orquestra de Viola e Estilo Atrevido. Para as crianças, será disponibilizado um espaço kids gratuito com a distribuição de pipoca e algodão doce.

“Venham comprar os produtos das nossas empreendedoras. Elas estão a todo vapor produzindo peças lindas!”, convida Luciana Pereira, secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Todas as entidades do município foram convidadas para fazer parte da Praça de Alimentação que será montada no espaço, onde marcarão presença a Casa da Sopa, Lar Cristão, Casa do Garoto e a Rede de Combate ao Câncer.

Semana da Mulher Empreendedora

Além da realização da Feira da Mulher Empreendedora, no dia 11 de março, das 16h às 22h na Estação Recreio, as participantes terão uma programação especial que é a Semana da Mulher Empreendedora. A iniciativa acontece em parceria com a Secretaria de Assistência Social.

Do dia 6 ao dia 10 de março durante o dia, será realizada uma ampla programação trazendo roda de conversa sobre autocuidado e autoestima, empoderamento das mulheres nos relacionamentos femininos, depoimentos de empreendedoras e ações de saúde.

Já no período noturno, as ações se voltam para as empreendedoras com temas como: Oficina de Fotos e Vídeos para Redes Sociais, Empoderamento Feminino e Inteligência Emocional e receberão uma mentoria na área de finanças, entre outras.

Parceiros

A realização da Feira da Mulher Empreendedora conta com o apoio do SICOOB Nosso e CREA Mulher, além das parcerias da Bendita Frescura, Câmara Municipal, Carolina Lott, Casa Afro, CREA Mulher, Essencialle, Fatec, Fundo Social de Solidariedade, GABE, OAB, Rafaela Baracat, Queijaria Monte Alegre, Sebrae Aqui, Secretaria de Assistência de Social, Secretaria de Cultura e Turismo, e Talita Jo.