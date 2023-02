Problemas na infraestrutura do Itaipus voltam a ser alvo de questionamento na Câmara

Um pedido de informações sobre as providências adotadas para a solução dos problemas existentes na infraestrutura no Parque Itaipus foi apresentado na Câmara Municipal durante a primeira sessão ordinária de 2023 realizada segunda-feira passada (6).

Por meio do Requerimento 08/2023, os vereadores apontaram locais no referido bairro que demonstra deficiência na captação pluvial, onde a água da chuva invade casas e acumula barro em frente à guia. Também destacam as condições precárias da pavimentação asfáltica.

Os autores do documento então questionam o Poder Executivo sobre: Existe projeto para adequação das necessidades mencionadas? Em relação à possível destinação inadequada as águas pluviais das propriedades (clubes) localizadas ao fundo dos terrenos que ficam no entroncamento da Av. das Aroeiras com a Rua Mogno, o que vem prejudicando não somente os imóveis, houve vistoria e quais providências foram tomadas pelos departamentos competentes? Há ruas do bairro programadas para receber recape asfáltico? As ruas programadas para recape não necessitarão de manutenção nas galerias pluviais, segundo avaliação do Departamento de Engenharia?

O Requerimento, assinado pelos vereadores Alcio Ikeda Júnior, Hélio Santos, Noriko Saito e Paulo Cervelheira, foi aprovado por unanimidade no plenário do Legislativo. Depois, a Presidência encaminhou para que o Executivo responda no prazo estabelecido pela Lei.