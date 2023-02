FUNERÁRIA FLOR DE LÓTUS recebe importante certificado de Sindicato Estadual

A Cido Ferramentas de Adamantina tem à sua disposição toda a linha de tratores roçadeira da Husqvarna.

A marca oferece soluções para todas as áreas. Seja no campo ou na cidade, a Husqvarna dispõe de equipamentos para as aplicações em terrenos de todos os tipos, com destaque para a rapidez e agilidade que oferecem para quem os opera, fazendo render o serviço e garantindo o acabamento perfeito.

A linha está com novidades que já estão disponíveis na Cido Ferramentas com as opções articulado e giro zero em várias opções de configuração.

Também destaque no segmento, os “robôs cortadores de grama”, podem ser adquiridos diretamente na empresa, também com aplicações variadas de espaço.

Além das linhas de roçadeiras, também estão disponíveis motosserras; podadores de cerca viva e galhos; sopradores; pulverizadores; atomizadores; geradores; motobombas; motores estacionários; moto cultivadores e outros produtos e equipamentos da marca.

A Cido Ferramentas fica na avenida Marechal Castelo Branco, 175 – entrada de Adamantina. Telefone: (18) 3522-2216.