Avaliação realizada em Adamantina tem 16 atletas de 8 cidades aprovados pela Penapolense

No último domingo (12) foi promovida no Estádio Municipal ‘Antônio Goulart Marmo’ a grande avaliação (peneira) do Clube Atlético Penapolense, com a participação de atletas de Adamantina e Região, nas idades entre 9 e 17 anos. Uma iniciativa Instituição Capaz por meio do Departamento de Esportes e apoio da Prefeitura do Município.

O evento contou com a observação técnica do coordenador das equipes de base do clube paulista, Fernando, e do técnico da categoria sub-13, Guilherme Jordan.

Cerca de 200 adolescentes estiveram presentes em busca da oportunidade de começar a realizar o sonho de se tornar jogador de futebol. Todos puderam mostrar seu talento para tentarem ser selecionados e compor o elenco do clube para a disputa do Campeonato Paulista 2023.

O resultado da avaliação, segundo os organizadores, foi considerado expressivo, já que 16 atletas de 8 cidades acabaram aprovados. Conheça quais são: Arthur da Silva (Junqueirópolis), Luís Mateus (Adamantina), Miguel Alves (Adamantina), André Lucas (Florida Paulista), Luís Miguel (Florida Paulista), Kauã Douglas (Irapuru), José Henrique (Adamantina), Alex Fernando (Pacaembu), Miguel Gazin (Junqueirópolis), Endi Júnior (Santo Expedito), Bryan Henrique (Florida Paulista), Gabriel Cresi (Irapuru), Talis Kaick (Lucélia), Riquelme Henrique (Adamantina), Rafael Melo (Araçatuba) e Pedro Pires (Adamantina).

Esses selecionados se apresentarão na próxima quinta-feira (16) na sede do C.A Penapolense para serem avaliados com o grupo.

Além do evento ter sido um sucesso, os organizadores destacam que foram arrecadados cerca 400 kg de alimentos para serem doados à Sociedade São Vicente de Paulo de Adamantina.