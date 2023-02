Rede de Combate ao Câncer promove Bazar Solidário a partir desta quarta-feira

Tendo em vista a necessidade de atender os munícipes que apresentam sintomas de dengue, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, está ampliando as ações. Desde janeiro, já são 371 casos confirmados, 988 notificações e dois óbitos suspeitos.

Todos os munícipes que apresentarem sintomas de dengue devem procurar a sua unidade básica de saúde que é referenciado.

No local, dependendo da situação clínica, o paciente já está recebendo a hidratação e fazendo a coleta do exame de sangue para a sorologia. Uma nova medida também é o custeio dos exames a cargo do município, não sendo mais enviados para o Instituto Adolfo Lutz de Marília. Desta forma, os resultados saem mais rapidamente.

Como uma forma de apoiar o Pronto Socorro nos atendimentos, o Postão terá um espaço especial para o atendimento de dengue e horário ampliado das 7h às 20h durante a semana, com médico e hidratação. De sábado a terça-feira, final de semana de carnaval, será realizado plantão das 8h às 15h para atendimento dos casos de suspeita de dengue.

As ações de casa em casa continuam. Os agentes comunitários de saúde estão visitando as residências assim como os agentes do controle de vetores e fazendo a eliminação dos criadouros.

O município também decretou situação de emergência com o objetivo de respaldar o município para medidas ainda mais efetivas no combate a dengue, bem como alertar a população da importância em eliminar em suas residências os possíveis criadouros do mosquito.

“O poder público vem fazendo a sua parte e a população também precisa contribuir. Mantenham seu quintal limpo, longe dos criadouros. É muito importante procurar ajuda médica quando aparecem os sintomas. Procure sua unidade de referência”, pede a secretária de saúde, Franciele Anselmo.