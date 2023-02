Alcio Ikeda afirma que não será mais candidato a vereador

No complemento da décima rodada da 1ª edição da Copa Arena Regional de Futebol Society de Pracinha, realizada no domingo (12), as equipes adamantinenses da Vila Jamil E.C. / Zé Valente/ Comercial Aguapeí/ Bar do Beto e Portuguesa ficaram no empate em 3 a 3. O resultado deixou as equipes em situações diferentes na competição, com a Vila Jamil E.C. entre os três primeiros colocados com 11pontos, enquanto a Portuguesa, está na lanterna da competição com 1 ponto.

A rodada teve início na quinta-feira (9) com dois jogos o Sagres F.C. goleou por 6 a 1 o desfalcado time do C.A. do Morro Lucélia/ Restaurante Panela Caipira e o Galácticos Lucélia/ Asfal conquistou sua primeira vitória na competição ao vencer por 3 a 1 o Agropecuária F.C.

CLASSIFICAÇÃO

Red Bull/ Pracinha – 13, Caiabú – 11, Vila Jamil – 11, Morro – 11, Time da Roça – 8, Sagres – 7, Mariápolis – 5, Agropecuária – 4, Galácticos – 4, Portuguesa -2

ORGANIZAÇÃO

Diretoria de Esportes – Coordenação- Juninho do Esportes.

– Na foto, o treinador Marcio (Vila Jamil) e Andersinho (Portuguesa)