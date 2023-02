REVIVER ADAMANTINA

Nesta abertura do atual ano legislativo, o terceiro do mandato 2021/2024, foi revelada uma troca do líder da Administração Municipal na Câmara de Adamantina. Saiu o vereador Hélio José dos Santos (Prof. Hélio), do PP (Partido Progressistas) – no posto desde setembro de 2021 – e entrou Cid Santos, filiado ao União Brasil, que inclusive é o mesmo partido do prefeito Márcio Cardim.

Em resposta dada ao Folha Regional e publicada na edição anterior, o governo municipal confirmou a mudança e justificou que o legislador progressista pediu para deixar o ‘cargo’ e, mas “deu uma colaboração importante ao executivo durante esses anos.”

Nesta semana, durante sua fala na sessão camarária de segunda-feira (6), Hélio falou sobre a decisão tomada: “Cumpri meu papel durante quase dois anos. Mas acho que tem que ter um revezamento. Houve a mudança da Mesa Diretora da Câmara, então é momento de oxigenar o trabalho da liderança”.

O agora ex-líder aproveitou também para desejar a Cid que faça um excelente trabalho na liderança do governo no plenário da Câmara e, principalmente, no relacionamento com os vereadores.

“Não se trata de um rompimento ou distanciamento com a administração. Agradeço à Administração Márcio Cardim pela confiança”, declarou.