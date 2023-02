Homem morre vítima de atropelamento

Desaparecida há uma semana, a servidora federal Jéssica Salustiano Ferreira Leite, 30 anos, moradora em Adamantina, foi encontrada na manhã deste domingo (dia 12) por guarda civis metropolitanos na Praça Aquidauana, Bairro Amambaí, em Campo Grande.

Aparentemente em surto, ela saiu de casa, em Adamantina (interior de São Paulo), a 468 km da Capital, na madrugada do último dia 5 e sumiu. A família conseguiu refazer os passos por meio dos radares pelas rodovias, que registraram a passagem do veículo Chevrolet Cruze. O veículo foi encontrado no Jardim Colúmbia. Ela não tem parentes em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, a fotografia da servidora foi divulgada em grupo de WhatsApp com guardas de todo o Estado. Hoje, ela foi vista na praça, sentada debaixo de uma árvore.

Os guardas informaram sobre o Boletim de Ocorrência do desaparecimento e a necessidade de que Jéssica os acompanhasse até à delegacia. Ela se negou, mas acabou sendo convencida.

Já na Depac Centro (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), foi acomodada na recepção e tentou deixar o local, sendo impedida pelos guardas.

Ela está com as mesmas roupas de quando saiu de casa: calça jeans, camiseta e tênis. A face mostra queimaduras de sol, com a pele descascando. A servidora se manteve em silêncio e disse somente que a família sabe o motivo pelo qual desapareceu.

A advogada Rosângela Gimenez foi à delegacia para acompanhar o caso, em nome dos familiares. Depois dos procedimentos legais, ela pretende levar Jéssica para atendimento médico.